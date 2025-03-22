Годовщина теракта в «Крокусе»: хронология трагедии, как удалось спастись выжившим и кто виновен в трагедии

В Красногорске Московской области 22 марта 2024 года произошел теракт. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла», где тысячи россиян собрались на концерте группы «Пикник», и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар.