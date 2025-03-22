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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Годовщина теракта в «Крокусе»: хронология трагедии, как удалось спастись выжившим и кто виновен в трагедии

В Красногорске Московской области 22 марта 2024 года произошел теракт. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла», где тысячи россиян собрались на концерте группы «Пикник», и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар.

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