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Подколзин против «Айлендерс»: передача, 5 бросков и 4 хита за 12:40

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отметился передачей в матче НХЛ против «Айлендерс» (3:6).  Теперь на его счету 12 (7+5) баллов в 45 играх сезона.

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