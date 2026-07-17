За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 23-25 в Иванове на нерегулируемом перекрестке улиц Проездная и Куконковых 36-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора», под управлением 20-летнего молодого человека.