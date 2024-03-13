Капризов признан второй звездой матча «Миннесоты» с «Аризоной»

Кирилл Капризов, благодаря трем набранным очкам, признан второй звездой матча. В ночь на 13 марта в Сен-Поле прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс».
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