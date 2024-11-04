Понимает ли кот своего хозяина: ученые провели эксперимент

ТН Т Н Да, это так! Всю жизнь у меня дома живут кошки, поэтому подтверждаю не голословно. Например: говоришь «пошли кушать!» - бегут вперёд меня на кухню и становятся к миске; позовёшь «спать!» - поворачивают в спальню и ложатся на лежанки.

Alex Nемо Не, мой при словах "пошли спать" летит в спальню и заваливается на постель. Фиг скинешь - в ход идут все навыки борьбы и применением когтей... 😀