Владельцы кошек нередко разговаривают со своими питомцами, обычно не зная, имеет ли это вообще смысл.
Понимает ли кот своего хозяина: ученые провели эксперимент
Комментарии
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ТН
Т Н
Да, это так! Всю жизнь у меня дома живут кошки, поэтому подтверждаю не голословно. Например: говоришь «пошли кушать!» - бегут вперёд меня на кухню и становятся к миске; позовёшь «спать!» - поворачивают в спальню и ложатся на лежанки.
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1 д.
Alex Nемо
Не, мой при словах "пошли спать" летит в спальню и заваливается на постель. Фиг скинешь - в ход идут все навыки борьбы и применением когтей... 😀
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21 час.
ТН
Т Н
😆 Один - со мной! Льгота. Ну-у, уж который успеет… Два других - на лежанки. Драться нельзя - за дверь! 😍
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19 час.
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