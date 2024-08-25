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Плотину среднеуральской ГРЭС, из-за которой бунтовали водители грузовиков, вновь открыли для проезда

Плотину среднеуральской ГРЭС, из-за которой бунтовали водители грузовиков, вновь открыли для проезда

Движение дамбы было перекрыто по причине того, что она может не выдержать вес грузовых авто.Плотина Среднеуральской государственной районной электростанции вновь открыта для проезда грузовиков, сообщает 66.

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