Плотину среднеуральской ГРЭС, из-за которой бунтовали водители грузовиков, вновь открыли для проезда

Движение дамбы было перекрыто по причине того, что она может не выдержать вес грузовых авто.Плотина Среднеуральской государственной районной электростанции вновь открыта для проезда грузовиков, сообщает 66.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии