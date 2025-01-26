Наши бойцы топчут флаг элитной бригады ВСУ «Рубiж» и предлагают противнику «вернуть свою тряпку» Укрепление плацдарма на правом берегу Оскола и захват Двуречной и Западного восприняты в Киеве крайне болезненно.