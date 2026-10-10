Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца

На Земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца

Самая сильная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле вечером 10 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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