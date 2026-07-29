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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Склад Wildberries в Рязани эвакуировали из-за атаки украинских БПЛА

Склад Wildberries в Рязани эвакуировали из-за атаки украинских БПЛА

Склад Wildberries в Рязани эвакуировали из-за атаки украинских беспилотников, сообщили в RWB. По словам главы Рязанской области Малкова, в регионе госпитализированы шесть человек, из-за падения обломков БПЛА «есть возгорание на промышленных территориях».

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