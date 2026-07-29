Склад Wildberries в Рязани эвакуировали из-за атаки украинских БПЛА

Склад Wildberries в Рязани эвакуировали из-за атаки украинских беспилотников, сообщили в RWB. По словам главы Рязанской области Малкова, в регионе госпитализированы шесть человек, из-за падения обломков БПЛА «есть возгорание на промышленных территориях».