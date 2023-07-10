Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Людмила Лиханова

Вы или забыли или не жили в 90-х до прихода Путина. Посмотрите материалы, проветрите мозги. И представьте себя любимого перед толпой гопников с оружием и ЧТО вы бы на них кинулись и сколько минут прожили бы? Так и Путин. Сначала надо было найти и проверять перепроверять, создавать команду и лишь потом начать стравливать чтобы "гопники" сами себя ликвидировали , выдергивать по-одному чтобы раньше времени не убрали бы его самого. А тут такие все умные: одним махом все проблемы решаете. И чего тогда вы сидите и пальцАми в буковки тыкаете идите и рулите, чистите авгиевы конюшни, только я и гроша ломанного за вашу жизнь не дала бы.