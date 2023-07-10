Путин всегда был очень добр к врагам и недоброжелателям, с этим вряд ли кто может поспорить, а если кто будет оспаривать это утверждение, то пусть прочитает пару статей (эту и эту) Ключевое слово первого предложения я выделил жирным шрифтом.
Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина
Комментарии
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Людмила Лиханова
Если статья для проверки на одобрение народом России - то ДА, ОДОБРЯЕМ.
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8 час.
Людмила Лиханова
Вы или забыли или не жили в 90-х до прихода Путина. Посмотрите материалы, проветрите мозги. И представьте себя любимого перед толпой гопников с оружием и ЧТО вы бы на них кинулись и сколько минут прожили бы? Так и Путин. Сначала надо было найти и проверять перепроверять, создавать команду и лишь потом начать стравливать чтобы "гопники" сами себя ликвидировали , выдергивать по-одному чтобы раньше времени не убрали бы его самого. А тут такие все умные: одним махом все проблемы решаете. И чего тогда вы сидите и пальцАми в буковки тыкаете идите и рулите, чистите авгиевы конюшни, только я и гроша ломанного за вашу жизнь не дала бы.
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8 час.
ИД
Игорь Джанти
Еще раз , страну уважают - за ее силу , за ее военную мощь , развитую промышленность , за систему образования ,за ее передовые науку и технологии ,справедливую социальную систему , идеологию , а не потому, что гопники 30 лет не позволяли это все создать. Карать врагов и изменников , конечно , нужно , но не для того чтобы уважали , а чтобы внушать страх наказания за предательство и предупреждать его. "Проветрите мозги"
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8 час.
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