ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

НП

Наталья Павлова

Военный эксперт Владислав Шурыгин: "Генерал Иван Попов умница! Был со своими солдатами с первых дней войны. Был тяжело ранен, вернулся в строй. Пользуется беспрекословным авторитетом у солдат и офицеров. Его отстранение страшный удар по всей армии!". Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак: "Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии... А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться...". Ну, то есть эти люди говорят неправду, а статью написал сплошь правдивый, проверивший всё и везде, и, выливая ушаты помоев на Попова, вставив в статью Турчанка, почему-то передаёт только его слова о Гурулеве, а дальше - ни гу-гу.