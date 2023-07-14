О генерале Попове и не только В общем, я не поленился и смотался попить чайку с человеком из МО. Москва - удобно.
ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА
Комментарии
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ВераВерная
Эту статью сегодня только ленивый блогер не выставил))) Летает с портала на портал.
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18 час.
ВС
Василий Садайло
Вот это автор лизнул так лизнул кремлёвские задницы, мозоли не появились на языке?
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Военный эксперт Владислав Шурыгин: "Генерал Иван Попов умница! Был со своими солдатами с первых дней войны. Был тяжело ранен, вернулся в строй. Пользуется беспрекословным авторитетом у солдат и офицеров. Его отстранение страшный удар по всей армии!". Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак: "Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии... А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться...". Ну, то есть эти люди говорят неправду, а статью написал сплошь правдивый, проверивший всё и везде, и, выливая ушаты помоев на Попова, вставив в статью Турчанка, почему-то передаёт только его слова о Гурулеве, а дальше - ни гу-гу.
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14 час.
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