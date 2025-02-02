Позволить им познакомиться с нами, а нам с ними: как в Петербурге организуют инклюзивные игры

АНО «Мир да Лад» рассказал «Петербургскому дневнику», как реализуется «Проект адаптации игр для людей с нарушением слуха» при поддержке гранта от фонда президентских грантов “Команда нашего центра стала победителем первого конкурса грантов 2025 года.