Позволить им познакомиться с нами, а нам с ними: как в Петербурге организуют инклюзивные игры

АНО «Мир да Лад» рассказал «Петербургскому дневнику», как реализуется «Проект адаптации игр для людей с нарушением слуха» при поддержке гранта от фонда президентских грантов “Команда нашего центра стала победителем первого конкурса грантов 2025 года.
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