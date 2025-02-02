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Петербургский дневник

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  • САША ЛЕПАЕВ
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Позволить им познакомиться с нами, а нам с ними: как в Петербурге организуют инклюзивные игры

Позволить им познакомиться с нами, а нам с ними: как в Петербурге организуют инклюзивные игры

АНО «Мир да Лад» рассказал «Петербургскому дневнику», как реализуется «Проект адаптации игр для людей с нарушением слуха» при поддержке гранта от фонда президентских грантов “Команда нашего центра стала победителем первого конкурса грантов 2025 года.

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