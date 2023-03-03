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WSJ: Блинкен на встрече с Лавровым хотел разубедить Россию в возможности ослабления поддержки Украины США и их союзниками

WSJ: Блинкен на встрече с Лавровым хотел разубедить Россию в возможности ослабления поддержки Украины США и их союзниками

Руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен на встрече со своим российским коллегой Сергей Лавровым, которая состоялась на полях министерской встречи «Большой двадцатки», хотел разубедить Москву в возможности ослабления поддержки Киева Соединенными Штатами и партнерами Вашингтона.

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