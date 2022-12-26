В одном из городов Пермского края, Чайковском, есть улица, названная в память о Владимире Мартиновиче Азине

В одном из городов Пермского края, Чайковском, есть улица, названная в честь Владимира Мартиновича Азина.
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