ЯМАЛ, река Собь

река Собь, берет свое начало, где то на ледниках Полярного Урала, точнее - на его восточных склонах. из-за чего, даже в середине лета, остается весьма бодрящей при купании) река популярна и рыбаков и у сплавщиков, так как по долине реки проходит железнодорожная ветка, действующая часть Трансполярной магистрали, а прямо на берегу, стоит поселок Харп но, по сравнению с холодом летней, светлой полярной ночи - река теплая) и туман, заволакивающий сначала реку, а потом и поселок и тайгу по берегам, подтверждает это) пейзажи получаются волшебные, но любоваться ими, долго не получается, ночной холод такой, что разгоняет даже комаров) .