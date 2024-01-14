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ЯМАЛ, река Собь

ЯМАЛ, река Собь

река Собь, берет свое начало, где то на ледниках Полярного Урала, точнее - на его восточных склонах.   из-за чего, даже в середине лета, остается весьма бодрящей при купании) река популярна и рыбаков и у сплавщиков, так как по долине реки проходит железнодорожная ветка, действующая часть Трансполярной магистрали, а прямо на берегу, стоит поселок Харп   но, по сравнению с холодом летней, светлой полярной ночи - река теплая)   и туман, заволакивающий сначала реку,   а потом и поселок и тайгу по берегам, подтверждает это)   пейзажи получаются волшебные, но любоваться ими, долго не получается, ночной холод такой, что разгоняет даже комаров)  .

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