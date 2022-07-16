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Карлос Сайнс о поломках: «Лучше так, чем использовать надежный двигатель без мощности»

Карлос Сайнс философски относится к поломкам моторов «Феррари». Сайнс сошел на Гран-при Австрии незадолго до финиша из-за возгорания силовой установки.

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