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Япония, США и Южная Корея вместе осудили ракетные пуски КНДР

Япония, США и Южная Корея вместе осудили ракетные пуски КНДР

Директор департамента Азии МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира на полуострове Ким Гон совместно осудили ракетные пуски Пхеньяна, которые он произвел 3 ноября.

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