Раздаем «пряники», но не забываем про «кнут»

С первых дней специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины эксперты предупреждали, что на освобождаемых землях «крымского сценария», когда все действия российских войск получали немедленную и горячую поддержку населения, не будет Понятно, что на это, строго говоря, никто особенно не рассчитывал, поскольку все прекрасно понимали, что за прошедшие восемь лет немало утекло воды, и все это время люди находились под мощнейшим информационным воздействием не только киевской пропаганды, а всей мощнейшей системы психологических операций (ПСО) западного блока, действующей в интересах марионеточного нацистского режима.