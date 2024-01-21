Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Багира
    🤣🤣🤣Мы живём благодар...
  • Сергей Ковалев
    пепел обрезанных Россией фаберже Франции в Африке стучит в сердце Макрона. истекая "кровью" под медным тазом пиндоста...Как Азербайджан п...
  • Багира
    😆😆😆Мы живём благодар...

Дискредитация либеральной идеи: Гарри Каспаров очень старается

Дискредитация либеральной идеи: Гарри Каспаров очень старается

Гений про злодейства Если вам когда-нибудь покажется, что вы занимаетесь бесполезным делом, жизнь ваша бессмысленна, а цели у вас нет, я предлагаю вам вспомнить такую организацию, как "Форум свободной России".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ПОЧЕМУ  это классическое ГУАНО - Каспаров - еще живёт?? ГДЕ  Бог и справедливость??
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12 час.
Silver Kont
Бакинскому жиду не нашлось места в шахматном мире, от реального он оторван - что взять с возомнившего себя невесть кем &quot;гения&quot;?
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11 час.
Леонид Попивняк
...ну собрались упитанные мужички с брюшками....))))).....ну потрендели)))))....дальше то что?????...солнце на западе встанет?????))))))
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11 час.

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