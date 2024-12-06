Салтыкова раскрыла свой секрет молодости: «Мне никто не верит»

Певица рассказала, как ухаживает за своим лицом. Ирина Салтыкова Социальные сетиПока Виктория Боня копит деньги на очередную пластическую операцию, Ирина Салтыкова рассказывает в интервью, что не тратится даже на походы к косметологу и выглядит при этом просто прекрасно.