NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке Пи Дидди

Global Look Press/Jason Moore/ZUMAPRESS.com В отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного как Пи Дидди, подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документ.