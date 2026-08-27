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Газета.ру

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МИД назвал спекуляциями обвинения о вмешательстве РФ в референдум в Канаде

МИД назвал спекуляциями обвинения о вмешательстве РФ в референдум в Канаде

Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения со стороны канадских властей и СМИ, касающиеся предполагаемого вмешательства России в предстоящий референдум о независимости провинции Альберта.

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