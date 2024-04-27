Размер концессионных соглашений РЭО достигнет 235 млрд рублей в 2024 году

Размер концессионных соглашений Российского экологического оператора, заключенных за три года, составит в этом году 235 млрд рублей, рассказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на Инфрафоруме РБК.
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