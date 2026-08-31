Врач Литков сообщил, какие продукты ухудшают похмелье

Нарколог Сергей Литков из клиники «АлкоСпас» развенчал миф о пользе жирной пищи при похмелье. Врач объяснил, что важно восстановить водно-солевой баланс, наладив питьевой режим, и избегать тяжёлых блюд, что только ухудшает состояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Следком возбудил ...
- Не найдено ни одн...
- ВД Роспотребнадзор з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым