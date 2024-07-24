«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

Очень хочется чтобы ему очко порвали его любимые ценные специалисты. В госдуме он провокатор и явно за деньги.Жду когда к нему появятся вопросы у соответствующих огранов

Сами дурцы не соображают, а разьяснить им некому то, что политика миграционного удавлении России давно разработана и внедрена нашими врагами. Ну а некоторые просто куплены...

Valentina hohlova

дума даже Путина нашего гаранта не желает слушать. ДЕНЕГ МАЛО ДЕНЕГ НЕТ. а депутаты словами бастрыкина дума-д-ра разрабатывает пособия пособия пособия рожавшим много детным мигрантам их бабушкам и дедушка. бесплатная медицина школа и всё всё что не додаёт дума соотечественникам русским народам веками здесь проживающим. Добренькие за чужой счет. кто из вам месяц лежал под капельницей когда вам вены кромсала среднеазиатка в РАН. нет? ничего и вам придётся рано или поздно. европа закрыта осталась наша среднеазиатская медицина.