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«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

Автор: Мария Баранова Инициативы главы СК РФ Александра Бастрыкина об ужесточении миграционной политики отказались поддерживать в Госдуме.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Очень хочется чтобы ему очко порвали его любимые ценные специалисты. В госдуме он провокатор и явно за деньги.Жду когда к нему появятся вопросы у соответствующих огранов
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2 час.
С
Сергей
Сами дурцы не соображают, а разьяснить им некому то, что политика миграционного удавлении России давно разработана и внедрена нашими врагами. Ну а некоторые просто куплены...
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1 час.
Valentina hohlova
дума даже Путина нашего гаранта не желает слушать. ДЕНЕГ МАЛО ДЕНЕГ НЕТ. а депутаты словами бастрыкина дума-д-ра разрабатывает пособия пособия пособия рожавшим много детным мигрантам их бабушкам и дедушка. бесплатная медицина школа и всё всё что не додаёт дума соотечественникам русским народам веками здесь проживающим. Добренькие за чужой счет. кто из вам месяц лежал под капельницей когда вам вены кромсала среднеазиатка в РАН. нет? ничего и вам придётся рано или поздно. европа закрыта осталась наша среднеазиатская медицина.
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21 мин.

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