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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маритиму Бенфика: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 5 сентября 2026

В субботу, 5 сентября, сыграют Маритиму и Бенфика в матче 5-го тура высшей лиги Португалии. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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