Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Кушнером и Уиткоффом

Журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского и украинскую делегацию за поведение во время встречи с представителями Белого дома.
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Подобные "выражения лиц и манера поведения на переговорах" говорит лишь об уровне шароварного псевдо политикума и хуторском складе ума упоротых нацистов.