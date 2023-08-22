Экс-лидер США Трамп заподозрил, что в Джорджии боятся его бегства в Россию

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сыронизировал на своей странице в соцсети Truth Social над прокурором округа Фултон в Атланте (штат Джорджия) Фэни Уиллис, которая настаивала на том, чтобы за него внесли залог в 200 тысяч долларов.