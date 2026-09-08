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Культурология.рф

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Вокруг света: В чём секрет самурайских мечей и другие древние традиции японского фехтования кендзюцу

Вокруг света: В чём секрет самурайских мечей и другие древние традиции японского фехтования кендзюцу

Кендзюцу - это традиционное японское искусство владения мечом, хотя этот термин охватывает различные техники и стили, которые развивались в Японии на протяжении многих столетий и формировали различные школы японского фехтования.

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