Свекровь решила проверить, какая я хозяйка. Но проверка обернулась против неё

Свекровь позвонила во вторник вечером, и по её голосу я сразу поняла: что-то затевается. — Мариночка, — пропела Нина Петровна, — Дима ведь в командировке до пятницы? Дай-ка я к тебе на пару дней приеду, помогу по хозяйству, соскучилась.