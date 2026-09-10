Свекровь решила проверить, какая я хозяйка. Но проверка обернулась против неё

Свекровь позвонила во вторник вечером, и по её голосу я сразу поняла: что-то затевается. — Мариночка, — пропела Нина Петровна, — Дима ведь в командировке до пятницы? Дай-ка я к тебе на пару дней приеду, помогу по хозяйству, соскучилась.
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