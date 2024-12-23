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Военное обозрение

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Президент Грузии Зурабишвили выдвинула властям страны ультиматум, потребовав новых парламентских выборов

Президент Грузии Зурабишвили выдвинула властям страны ультиматум, потребовав новых парламентских выборов

Инаугурация нового президента Грузии назначена на 29 декабря.

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