Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Муравьева, Степанова и Букин

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 1-й этап (КМС – 2-й этап) «Звезды Магнитки» Магнитогорск 23 октября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 15:30 Пары, КМС, короткая программа 17:45 24 октября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 11:00 Пары, КМС, произвольная программа 13:30 Девушки, КМС, короткая программа 15:20 Юноши, КМС, короткая программа 17:40 25 октября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 10:45 Юноши, КМС, произвольная программа 13:45 26 октября, суббота Женщины, короткая программа 13:00 Мужчины, короткая программа 14:45 Пары, короткая программа 16:25 Танцы на льду, ритм-танец 17:45 27 октября, воскресенье Женщины, произвольная программа 12:00 Мужчины, произвольная программа 14:00 Пары, произвольная программа 16:00 Танцы на льду, произвольный танец 16:55 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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