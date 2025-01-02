Одно неверное движение, и вы - отец

Изображение с сайта ru.dreamstime.com - Я же не отец! Не отец я, понимаете? Я же судье говорил, что согласен на любые экспертизы, на любые! А она мне с таким видом: "Заявитель, экспертиза здесь ни к чему, суду достаточно представленных доказательств!" Вот скажите мне: где закон? Где справедливость? Последний посетитель прошедшего года - приличный с виду мужчина лет 55, хорошо одетый, только на психу, ворвался ко мне в офис под занавес, когда я собирался уезжать домой и уже даже закрыл ноутбук.
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