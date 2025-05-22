Какие меры принимают для стабилизации цен в Крыму

Какие меры принимают для стабилизации цен в КрымуМинистр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян рассказал, как работает соглашение с торговыми сетями и розничными магазинами республики и что влияет на ценообразование в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии