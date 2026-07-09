Daily Mail: Аня Тейлор-Джой удивила смелым выходом в платье за $9980

Аня Тейлор-Джой, названная самой красивой женщиной планеты в июле 2024 года, посетила публичную фотосессию сериала «Лаки» в откровенном наряде от Tom Ford стоимостью $9980, удивив выбором прозрачного платья без бюстгальтера.
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