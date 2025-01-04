«Живите дольше». В 2025 году изменятся правила для назначения пенсий

С января 2025 года страховые пенсии по старости проиндексируют на уровень инфляции — 7,3 %. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению назначена на 1 апреля 2025 года.
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