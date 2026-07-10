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Губерниев поздравил Дегтярева с днем рождения: «Настоящий профессионал и человек на своем месте! Прекрасный политик и дипломат!»

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России ( ОКР ) Михаила Дегтярева.

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