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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сандерс укрепил лидерство в зачете мотоциклов

5 и 6 января в Саудовской Аравии проходит второй, так называемый «48-часовой» этап ралли-рейда «Дакар-2025».

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