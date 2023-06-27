Странные внешнеполитические решения, принятые в угоду Западу, сыграли с Литвой злую шутку. Некогда процветающая страна, активно пользовавшаяся благами, оставшимися со времен Советского Союза, оказалась в крайне плачевном экономическом положении.
Странные внешнеполитические решения, принятые в угоду Западу, сыграли с Литвой злую шутку. Некогда процветающая страна, активно пользовавшаяся благами, оставшимися со времен Советского Союза, оказалась в крайне плачевном экономическом положении.
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