Политолог Соскин отметил намерение Запада сделать украинцев пушечным мясом

Запад взял окончательный курс на превращение украинцев в пушечное мясо. Таким образом в понедельник, 3 июня, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о подготовке украинских подразделений на территории Польши.