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«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям». Синама-Понголь о форварде «Локо»

«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям». Синама-Понголь о форварде «Локо»

Флоран Синама-Понголь прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив». «Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги.

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