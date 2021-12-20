РОСБАЛТ

647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

NYT: США и Британия отправили на Украину команду киберэкспертов

NYT: США и Британия отправили на Украину команду киберэкспертов

США и Британия направили на Украину команду киберэкспертов для помощи в защите от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх