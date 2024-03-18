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100 величайших хэви-метал песен всех времен - выпуск 8

100 величайших хэви-метал песен всех времен - выпуск 8

Вторая часть обзора величайших песен хэви-метала всех времен подходит к концу, начало, выпуск 1 здесь ,  выпуск 2 здесь ,  выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь ,  выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь ,     20    ‘Round and Round’ Ratt - 1984   Rat перебрались в Лос-Анджелес из Сан-Диего и адаптировались к зарождающейся в начале восьмидесятых Сансет-Стрип хэй-метал сцене.

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