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Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины

Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что повальное взяточничество в окружении Владимира Зеленского бьет по обороноспособности страны .

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