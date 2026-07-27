Бухарест затеял очередной дипломатический скандал с Москвой из-за дронов Бухарест объявил персоной нон грата очередного российского дипломата, одновременно отозвав св.
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Бухарест затеял очередной дипломатический скандал с Москвой из-за дронов Бухарест объявил персоной нон грата очередного российского дипломата, одновременно отозвав св.
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