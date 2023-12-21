В Минобороны РФ сообщили о новых подвигах бойцов ВС России в зоне СВО

Министерство обороны РФ в пятницу, 22 декабря, рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).
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