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Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты российских дата-центров

Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты российских дата-центров

 © Валерий Мельников/РИА Новости После трех атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» Минцифры и Минобороны обсуждают, как защитить такие объекты.

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