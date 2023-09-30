Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аналитик Босник заявил, что в США паникуют из-за горящего на Украине оружия НАТО

Аналитик Босник заявил, что в США паникуют из-за горящего на Украине оружия НАТО

В США сильно обеспокоены тем, что на Украине уничтожается западное дорогостоящее оружие. Оказалось, что оно не превосходит российское и не смогло обеспечить Киеву успехи в контрнаступлении, сказал военный аналитик Драго Босник.

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