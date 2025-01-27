Вот это поворот — ярая антисоветчица Яна Поплавская заявила, что во всех бедах современной России виноват... Владимир Ленин!

Интересная жизнь с Vera Star Как вы думаете, уважаемые читатели, кто виноват во всех бедах современной России? Может, Горбачев со своей перестройкой? Или вечно поддатый весельчак Борис Николаевич? А может, олигархи, которые с молчаливого согласия сами знаете кого растащили всю страну по частям? А вот и не угадали.