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Вот это поворот — ярая антисоветчица Яна Поплавская заявила, что во всех бедах современной России виноват... Владимир Ленин!

Вот это поворот — ярая антисоветчица Яна Поплавская заявила, что во всех бедах современной России виноват... Владимир Ленин!

Интересная жизнь с Vera Star Как вы думаете, уважаемые читатели, кто виноват во всех бедах современной России? Может, Горбачев со своей перестройкой? Или вечно поддатый весельчак Борис Николаевич? А может, олигархи, которые с молчаливого согласия сами знаете кого растащили всю страну по частям? А вот и не угадали.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Полное имя его деда по матери Йоганн Гроссшопф. Проверяйте.
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Василий Котляров
маразм крепчает.
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m
mihail
&quot;Актриса&quot; - мать её ити,
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