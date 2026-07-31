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Газета.ру

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Врач Макеенко: растяжка или йога перед сном помогают лучше и быстрее уснуть

Врач Макеенко: растяжка или йога перед сном помогают лучше и быстрее уснуть

Растяжка и йога перед сном действительно могут помочь лучше и быстрее уснуть, рассказал "Газете.Ru" ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

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