Врач Макеенко: растяжка или йога перед сном помогают лучше и быстрее уснуть

Растяжка и йога перед сном действительно могут помочь лучше и быстрее уснуть, рассказал "Газете.Ru" ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.
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